Мележиков: «Брошена ли перчатка «Зениту»? Вызов никому не бросали»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал победу «красно-белых» над «Уралом» (2:0) в матче четвёртого тура РПЛ.

«Брошена ли перчатка «Зениту»? Ничего не брошено. Мы идем от игры к игре. Хорошая победа сегодня. Вызов никому не бросали», — передает слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

Функционер сообщил, что примерно понимает, что случилось с полузащитником «Спартака» Виктором Мозесом, который был заменен в первом тайме из-за травмы. Пока рано о чем-то говорить, нужно ждать официального заключения врачей, добавил Мележиков.

«Спартак» возглавил турнирную таблицу после победы над «Уралом» (2:0), набрав 10 очков в четырех матчах.