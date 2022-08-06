​Уткин высказался о звонке президента «Урала» Дзюбе

Григорий Иванов, являющийся президентом «Урала», рассказал о своём звонке форварду Артёму Дзюбе. По словам Иванова, экс-игрок «Зенита» ему не ответил. При этом президент «Урала» звонил Дзюбе не ради приглашения его в свою команду, ведь клуб уже подписал Алексея Каштанова. По поводу слов Иванова высказался известный журналист Василий Уткин.

«Ломаю голову: а на кой Дзюбе трубку брать, если речь не про трансфер? И шире: зачем отвечать на звонок из «Урала», даже если он про трансфер? Там ведь уже Каштанов. Это все знают», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что Артём Дзюба в настоящий момент не имеет клуба. Форвард тренируется с «Рубином» для поддержания кондиций.