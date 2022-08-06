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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов: «Спартак» должен был забивать больше, тогда в конце было бы спокойнее эксклюзив

06 Августа 2022 • 18:01 Комментировать
Урал
0:2
Спартак Москва
окончен

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Уралом» (2:0) в матче четвёртого тура РПЛ.

- Как вам игра «Спартака» с «Уралом»?

- «Спартак» хорошо провел матч, особенно первые полтора тайма. Имел большое преимущество. Единственное, должен был забивать больше, чем два мяча. Тогда в конце было бы спокойнее и не возникло бы переживаний за исход, но в целом заслуженная победа москвичей.

- «Спартак» забил 11 мячей за 4 стартовых тура, впервые за 27 лет. О чем это говорит?

- Команда создает много моментов, много забивает. Хорошая атака. Да и в целом «красно-белые» сейчас выглядят сбалансировано.

- Многие ожидали, что «Спартак» разгромит «Урал», но этого не случилось. Вы тоже на это рассчитывали?

- Двоякие были ожидания. Понятно, что «Урал» был приперт к стенке. У команды три поражения на старте сезона, и для него было важно набрать очки. С другой стороны, «Спартак» сейчас находится в хорошей форме. Игра идет. Поэтому можно было ожидать все, что угодно. Получилось ни то, ни это, но уверенная победа гостей.

- Можно ли считать такие игры показательными, как с «Оренбургом», «Уралом», «Краснодаром»?

- Действительно, у «Спартака» хороший календарь на старте сезона. Есть время набрать форму, очки, уверенность. Сейчас, конечно, глобальные выводы делать рано, но «Спартаку» нужно идти от матча к матчу и стараться выиграть следующую встречу.

- Как вам игра «Урала»? Он похож на безнадежного аутсайдера?

- Нет. «Урал» еще наберет свои очки.

- Мы увидели первый сухой матч «Спартака», при том, что лидер защитных редутов Георгий Джикия вышел только в конце матча. Как вам игра в обороне?

- Мне понравилось. Литвинов хорошо сыграл в паре с Черновым в центре, почти безошибочно. И на флангах неплохо сыграли. Не скажу, что совсем все безошибочно. Но в целом надежно и уверенно. На ноль. Это самый важный показатель.

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- Чем объяснить высокую результативность Промеса?

- Уровнем мастерства. Плюс игра у команды идет. Моментов много. Он должен был сегодня забивать больше, чем один мяч.

- Он вам не напоминает Промеса времен Карреры?

- Это разные команды. Промес стал старше, но мастерство никуда не делось.

- «Спартак» становится одним из фаворитов чемпионата с такой игрой?

- Я об этом говорил и до чемпионата. У «Спартака» сильный состав. Он должен быть в тройке. Посмотрим, как будет дальше. Пока команда хорошо выглядит. Важно идти в поступательном направлении дальше, от игры к игре.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Евгений Бушманов
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