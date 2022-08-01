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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили отреагировал на возможное назначение Хачатурянца на пост президента «Спартака»

01 Августа 2022 • 11:32 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
06.08 15:00

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном назначении экс-главы РПЛ Ашота Хачатурянца на пост президента московского клуба.

Кавазашвили позитивно воспринял эту новость, отметив профессиональные качества Хачатурянца.

«Поможет ли Хачатурянц «Спартаку», я не знаю, но Ашот Рафаилович — грамотный менеджер, это точно. Он умеет наладить порядок и брать на себя ответственность», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.

Бывший футболист также отметил, что большое значение в работе Хачатурянца будет иметь наличие нужного объёма ресурсов для усиления состава «красно-белых» качественными футболистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Ашот Хачатурянц
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