Кавазашвили отреагировал на возможное назначение Хачатурянца на пост президента «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном назначении экс-главы РПЛ Ашота Хачатурянца на пост президента московского клуба.

Кавазашвили позитивно воспринял эту новость, отметив профессиональные качества Хачатурянца.

«Поможет ли Хачатурянц «Спартаку», я не знаю, но Ашот Рафаилович — грамотный менеджер, это точно. Он умеет наладить порядок и брать на себя ответственность», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.

Бывший футболист также отметил, что большое значение в работе Хачатурянца будет иметь наличие нужного объёма ресурсов для усиления состава «красно-белых» качественными футболистами.