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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов: «Спартаку» не стоит впадать в эйфорию

06 Августа 2022 • 19:12 Комментировать
Урал
0:2
Спартак Москва
окончен

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнением о победе «Спартака» над «Уралом» (2:0) в 4-м туре РПЛ.

«Спартак» провел хороший матч, заслуженно выиграл, но должен был забивать больше, чем два мяча, но в эйфорию впадать не стоит, есть много моментов, над которыми надо работать», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Специалист считает, что «красно-белым» нужно работать над реализацией моментов, помимо этого, вышедшие на замену игроки не смогли усилить игру команды, преимущество «Спартака» сразу растворилось.

«Спартак» возглавил турнирную таблицу РПЛ благодаря победе над «Уралом» (2:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Евгений Бушманов
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