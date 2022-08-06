Бушманов: «Спартаку» не стоит впадать в эйфорию

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнением о победе «Спартака» над «Уралом» (2:0) в 4-м туре РПЛ.

«Спартак» провел хороший матч, заслуженно выиграл, но должен был забивать больше, чем два мяча, но в эйфорию впадать не стоит, есть много моментов, над которыми надо работать», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Специалист считает, что «красно-белым» нужно работать над реализацией моментов, помимо этого, вышедшие на замену игроки не смогли усилить игру команды, преимущество «Спартака» сразу растворилось.

«Спартак» возглавил турнирную таблицу РПЛ благодаря победе над «Уралом» (2:0).