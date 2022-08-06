Мостовой — о проведении Кубка России среди ветеранов: «11 на 11 на постоянной основе играть смысла нет, люди потом месяц с кровати вставать не будут»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поддержал идею РФС создать Ретро Кубок России.

Однако, по мнению экс-футболиста, организаторам такого турнира стоит хорошо подумать о формате его проведения, так как не все ветераны смогут выдерживать нагрузки во время игр.

«Нужно определиться с форматом — играть 6 на 6 или 7 на 7. Потому что 11 на 11 на постоянной основе играть смысла вообще нет, люди потом месяц с кровати вставать не будут», — приводит слова Мостового Metaratings.

Напомним, 8 июля состоялся матч между легендами «Спартака» и «Зенита», в котором победу одержали «сине-бело-голубые» со счётом 2:0.