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Мостовой — о проведении Кубка России среди ветеранов: «11 на 11 на постоянной основе играть смысла нет, люди потом месяц с кровати вставать не будут»

06 Августа 2022 • 12:46 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
Через 0 ч. 28 мин.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поддержал идею РФС создать Ретро Кубок России.

Однако, по мнению экс-футболиста, организаторам такого турнира стоит хорошо подумать о формате его проведения, так как не все ветераны смогут выдерживать нагрузки во время игр.

«Нужно определиться с форматом — играть 6 на 6 или 7 на 7. Потому что 11 на 11 на постоянной основе играть смысла вообще нет, люди потом месяц с кровати вставать не будут», — приводит слова Мостового Metaratings.

Напомним, 8 июля состоялся матч между легендами «Спартака» и «Зенита», в котором победу одержали «сине-бело-голубые» со счётом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой
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