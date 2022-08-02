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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карасёв рассказал о самых спокойных футболистах

02 Августа 2022 • 09:38 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
06.08 15:00

Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал о самых спокойных футболистах.

По мнению судьи, самыми спокойными игроками на поле являются вратари.

«Акинфеев? Игорь — достаточно спокойный и уравновешенный всегда. Иногда может взорваться, как и любой человек. А вот Артём Ребров и Саша Беленов — одни из самых спокойных», — цитирует Карасёва «Матч ТВ».

Напомним, в сезоне 2015/2016 исполком РФС признал Карасёва лучшим судьёй года чемпионата России. Также он обслуживал матчи чемпионата мира в 2018 году и чемпионата Европы в 2020.

Кроме того, в прошлом году российский арбитр работал на встрече за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом» (1:1, 6:5 по пенальти).   

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Ребров Александр Беленов Сергей Карасёв
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