Литвинов: «У Мозеса проблемы с ахиллом»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился информацией о повреждении Виктора Мозеса в матче «Уралом» (2:0).

«У Мозеса проблемы с ахиллом. Ему сделают МРТ», — цитирует Литвинова «РБ Спорт».

Мозес вышел на поле в стартовом составе в матче четвертого тура Российской премьер-лиги против «Урала», но уже на 33-й минуте был вынужден покинуть поле с помощью носилок, его заменил полузащитник Михаил Игнатов. После окончания встречи нигериец покидал стадион на костылях.

Московский «Спартак» завершил матч победой над «Уралом» (2:0), голами отметились Куинси Промес и Михаил Игнатов.