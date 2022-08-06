​В «Спартаке» объяснили причину отсутствия Рыбуса в заявке на матч

В субботу «Спартак» будет проводить гостевой матч против «Урала» в рамках четвёртого тура Российской премьер-лиги. Даже среди запасных футболистов московской команды не оказалось защитника Мацея Рыбуса. Поляк получил повреждение, поэтому врачи решили его приберечь. Об этом рассказывает телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на пресс-службу «красно-белых».

Ознакомиться со стартовым составом «Спартака» на поединок в Екатеринбурге можно в нашей новости.

Матч «Урал» - «Спартак» начнётся в три часа дня по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на LiveResult.