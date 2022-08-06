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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Президент «Урала» высказался о возможной отставке Шалимова по результатам матча со «Спартаком»

06 Августа 2022 • 14:51 Комментировать
Урал
0:2
Спартак Москва
2-й тайм

Ходят слухи, что рулевой «Урала» Игорь Шалимов может стать первым тренером, которого уволят в новом сезоне Российской премьер-лиги. Поговаривали, что Шалимова может ждать отставка по результату субботней игры против «Спартака». Комментарий на этот счёт дал Григорий Иванов, который является президентом «Урала».

«Будущее Шалимова зависит от этого матча? Нет. Как будущее тренера может решать один матч?» - сказал Иванов журналистам.  

Напомним, что после трёх туров «Урал» замыкает турнирную таблицу чемпионата России. Команда Игоря Шалимова проиграла все три игры с общим счётом 1:8.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Игорь Шалимов Григорий Иванов
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