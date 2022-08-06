Иванов: «Шатов способен стать президентом «Урала»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что полузащитник екатеринбургской команды Олег Шатов в будущем способен сменить его на посту руководителя клуба.

«Я уже говорил, что у нас с ним бессрочный контракт. Он его может в любое время разорвать или сказать, что останется здесь работать, тренировать. Олег если только меня заменит. Он на это способен, если будет желание. Я ведь тоже не молодею», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

Напомним, 32-летний Шатов защищает цвета «Урала» с февраля нынешнего года. Ранее он также выступал за «Рубин», «Краснодар», «Зенит» и махачкалинский «Анжи».

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «Урала» два матча, не отметившись в них результативными действиями.