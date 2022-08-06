Мозеса унесли на носилках в матче «Спартака» против «Урала»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес получил травму в матче четвертого тура РПЛ против «Урала».

Футболист не смог самостоятельно покинуть поле, для этого ему потребовались носилки. Вместо него на 33-й минуте вышел Михаил Игнатов. Отметим, что это первое появление Игнатова в текущем сезоне, ранее главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль не выпускал полузащитника.

Московский «Спартак» играет в гостях с «Уралом» в рамках четвертого тура чемпионата России. На 28-й минуте встречи Куинси Промес вывел «красно-белых» вперед. За прямой текстовой трансляцией матча можно следить на портале LiveResult.Ru.