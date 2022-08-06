Чернов: «Урал» очень неуступчив»

В четвертом туре российской Премьер-лиги московскому «Спартаку» предстоит сыграть на выезде с «Уралом», который проиграл все три стартовых матча чемпионата. Несмотря на это, защитник московского клуба Никита Чернов уверен в том, что уральский клуб даст фавориту настоящий бой, особенно на глазах местной публики.

- На домашнюю игру придет много народу их поддержать. Будет ожесточенная борьба в любом случае, потому что они по‑особому настраиваются на команды, которые идут вверху таблицы. Это очень неуступчивый соперник, - цитирует Чернова телеканал Матч ТВ.

Матч между «Уралом» и московским «Спартаком» состоится 6 августа в Екатеринбурге, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.