Ловчев: «Абаскалю было интересно узнать о том, что такое «спартаковский дух»

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев рассказал о состоявшемся разговоре с наставником «красно-белых» Гильермо Абаскалем.

Ловчев попытался объяснить испанскому тренеру, что значит «спартаковский дух». По мнению экс-футболиста, Абаскаль искренне заинтересовался этим вопросом.

«Я увидел, что Абаскаль живой, нормальный человек, ему всё интересно. Он головой кивал: мол, понимаю, о чём вы говорите», — цитирует Ловчева «Советский Спорт».

Напомним, 33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» в июне нынешнего года. Ранее он работал в швейцарском «Базеле».

После трёх сыгранных туров «красно-белые» располагаются на втором месте турнирной таблицы РПЛ. Свой следующий матч подопечные Абаскаля проведут 6 августа в гостях против «Урала». Начало — в 15:00 по московскому времени.