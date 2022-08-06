​У Мозеса подозрение на серьёзную травму

«Спартак» в субботу обыграл «Урал» (2:0), но потерял Виктора Мозеса. Один из лидеров «красно-белых» получил травму и был заменён по ходу первого тайма. Мозес покинул поле на носилках, а стадион – на костылях.

Как сообщает телеграм канал «Артём Рыженко|Спортивная Медицина», у Мозеса имеется подозрение на серьёзную травму сухожилия. Впрочем, точный диагноз футболисту будет поставлен только после МРТ. Обследование Мозес пройдёт уже в Москве.

На текущий момент «Спартак» располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги. Команда Гильермо Абаскаля набрала 10 очков в четырёх турах.