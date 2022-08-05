Мостовой: Матч против «Спартака» может стать последним для Шалимова в «Урале»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящей встречи третьего тура РПЛ между «красно-белыми» и «Уралом».

«Не вижу, по каким причинам «Спартак» не сможет обыграть «Урал». Ясно, что у «Урала» три поражения в первых трех турах, при четвертом поражении матч со «Спартаком» может быть последним для Игоря Шалимова», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Эксперт считает, что «Спартак» после пяти туров должен иметь близкое к максимальному количество очков. Шансы в игре с «Уралом» 70 на 30 в пользу «красно-белых», добавил Мостовой.

«Урал» примет «Спартак» 6 августа в рамках 4-го тура РПЛ.