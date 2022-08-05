Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: Матч против «Спартака» может стать последним для Шалимова в «Урале»

05 Августа 2022 • 18:07 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
Через 20 ч. 25 мин.

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящей встречи третьего тура РПЛ между «красно-белыми» и «Уралом».

«Не вижу, по каким причинам «Спартак» не сможет обыграть «Урал». Ясно, что у «Урала» три поражения в первых трех турах, при четвертом поражении матч со «Спартаком» может быть последним для Игоря Шалимова», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Эксперт считает, что «Спартак» после пяти туров должен иметь близкое к максимальному количество очков. Шансы в игре с «Уралом» 70 на 30 в пользу «красно-белых», добавил Мостовой.

«Урал» примет «Спартак» 6 августа в рамках 4-го тура РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Александр Мостовой Игорь Шалимов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
06.08  15:00 Урал ... Спартак Москва
06.08  17:30 ЦСКА Москва ... Факел
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Августа
18:31 · Россия. Премьер-лига
Федотов перечислил лучшие качества Мендеса
18:07 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Матч против «Спартака» может стать последним для Шалимова в «Урале»
17:54 · Россия. Премьер-лига
«Фламенго» не устраивает предложение «Краснодара» по Перейре эксклюзив
17:47 · Россия. Премьер-лига
Егоров высказался о возможном введении штрафа за публичную критику судей
17:26 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: Пока сложно кого-то выделить из молодых российских игроков
16:37 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: Мне нравится, как играет «Спартак»
16:25 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» может подписать бразильца в защиту
16:24 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: Будет трудно, но «Спартак» должен обыграть «Урал»
16:12 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили заявил, что у Кокорина нет будущего
16:02 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Я согласен, что Федотов — лучший тренер месяца» эксклюзив
15:51 · Россия. Премьер-лига
Стал известен срок контракта Карзева с «Динамо»
15:40 · Россия. Премьер-лига
Медина заявил, при каком условии готов перекрасить свою косичку в цвета ЦСКА
15:29 · Россия. Премьер-лига
Баженов: Есть опасения перед матчем «Урал» - «Спартак»
15:17 · Россия. Премьер-лига
Рианчо заявил, что «Спартак» не должен терять очки с «Уралом» для борьбы за чемпионство
15:04 · Россия. Премьер-лига
Карзев прошёл медосмотр для перехода в «Динамо»
Все новости
Рекомендуем