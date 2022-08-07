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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рыбус рассказал, когда вернётся в состав «Спартака»

07 Августа 2022 • 07:24 Комментировать
Урал
0:2
Спартак Москва
окончен

Польский защитник Мацей Рыбус намерен помочь московскому «Спартаку» в следующем туре. Об этом футболист заявил в беседе с журналистом Sport24.

«Думаю, буду готов к следующему матчу», - сказал игрок.

Напомним, что Мацей не принимал участия во вчерашнем поединке против екатеринбургского «Урала» (2:0) из-за травмы.

В рамках пятого тура российской Премьер-лиги «красно-белые» на своем поле встретятся с «Сочи». Поединок пройдет 14 августа.

После четырех сыгранных туров чемпионата России подопечные Гильермо Абаскаля набрали десять баллов и занимают второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Мацей Рыбус
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