Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой: «Если с этим составом Абаскаль не возьмёт медали, то это будет позор» эксклюзив

05 Августа 2022 • 23:34 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
Через 13 ч. 57 мин.

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Уралом» и «Спартаком».

«Когда я посмотрел на календарь перед началом сезона, я говорил, что «Спартак» наберёт достаточное количество очков в первых пяти турах. Так пока и происходит в принципе. После победы над «Краснодаром» кто-то говорил, что приедет неуступчивый «Оренбург». Я говорил: «Прекращайте, какой «Оренбург». Где «Оренбург» и где «Спартак». «Красно-белые» легко и справились с соперником. Да, ошибок многовато. Но ошибок много у всех, потому что сейчас играет много неопытных. Поэтому и крупные счета сейчас такие. К этому нужно привыкать, количество ошибок запредельное у команд. «Спартак» обязан обыгрывать этот «Урал», который ещё не набрал ни одного очка, занимает последнее место в таблице и забил всего один гол. «Спартак» должен играть с позиции силы, приехать и показать. С физикой у них все нормально сейчас. «Урал» и в том году еле отскочил.

Есть Бикфалви, который может что-то сделать, но один игрок не может решать многое. Но в игре бывает всякое: вдруг «Урал» выйдет и как-то «плюнет» в девятку, а потом сядет всей командой в оборону. Так бывает, можно перейти центр поля один раз и забить. «Спартак» классом всё-таки гораздо выше, он должен. С «Оренбургом» игра была дома при своих зрителях, тут будет немного другое. «Урал» может побороться за счет боевитости и фарта, но вероятность мала. Я бы дал 20 на 80 в пользу «Спартака».

Абаскаль сейчас пришел в «Спартак», его никто не знал. Взяли, можно сказать, по объявлению. Многие годы тратят, чтобы попасть в систему клуба. Тут взяли непонятно откуда. Каттани его привел, а потом сам свалил. А получается, многие команды ослабли, потеряли игроков, а теперь «Спартак» на коне. Он и должен быть сверху сейчас. Если с этим составом Абаскаль не возьмёт медали, то это будет позор. Такой состав обязан быть в тройке. Сильнее никого нет, кроме «Зенита». Если уедет Мозес, Промес и остальные легионеры, тогда уже будет другой разговор. Но состав сейчас крепкий у «Спартака». Свои ребята тоже сильные достаточно», - сказал Мостовой.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Урал Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Спартак Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
06.08  15:00 Урал ... Спартак Москва
06.08  17:30 ЦСКА Москва ... Факел
06.08  20:00 Краснодар ... Локомотив Москва 2.45 3.65 2.70
06.08  20:00 Ахмат ... Зенит 5.20 4.15 1.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Августа
00:30 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Потерять очки можно в каждом матче»
05 Августа
23:32 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев не верит в «Локомотив»
21:57 · Россия. Премьер-лига
Сёмин — о результативности РПЛ: «Играем в обороне значительно хуже европейских команд»
21:30 · Россия. Первая лига
Агент Камилова рассказал о будущем игрока в «Уфе»
21:08 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев рассказал о приглашении Джикии на тренировку «Бей Беги»
20:55 · Россия. Премьер-лига
Агент: Бикфалви может остаться в «Урале» после завершения карьеры
20:30 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов объяснил, почему Федотова признали лучшим тренеров июля в РПЛ
20:17 · Россия. Премьер-лига
Колыванов заявил, что «Динамо» требуется усиление в центр обороны
19:57 · Россия. Премьер-лига
Погребняк высказался о большом количестве легионеров в «Зените»
19:46 · Россия. Премьер-лига
Колосков не видит массового оттока бразильских игроков из РПЛ
19:23 · Россия. Премьер-лига
Федотов — о Зделаре: «Это стабильный игрок на позиции «шестёрки»
19:16 · Россия. Премьер-лига
Сёмин заявил, какой матч является лучшим на старте РПЛ
19:02 · Россия. Премьер-лига
Известный тренер готовится к увольнению Шалимова
18:56 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» фаворит матча с «Краснодаром» по мнению клиентов PARI
18:31 · Россия. Премьер-лига
Федотов перечислил лучшие качества Мендеса
Все новости
Рекомендуем