Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Уралом» и «Спартаком».

«Когда я посмотрел на календарь перед началом сезона, я говорил, что «Спартак» наберёт достаточное количество очков в первых пяти турах. Так пока и происходит в принципе. После победы над «Краснодаром» кто-то говорил, что приедет неуступчивый «Оренбург». Я говорил: «Прекращайте, какой «Оренбург». Где «Оренбург» и где «Спартак». «Красно-белые» легко и справились с соперником. Да, ошибок многовато. Но ошибок много у всех, потому что сейчас играет много неопытных. Поэтому и крупные счета сейчас такие. К этому нужно привыкать, количество ошибок запредельное у команд. «Спартак» обязан обыгрывать этот «Урал», который ещё не набрал ни одного очка, занимает последнее место в таблице и забил всего один гол. «Спартак» должен играть с позиции силы, приехать и показать. С физикой у них все нормально сейчас. «Урал» и в том году еле отскочил.

Есть Бикфалви, который может что-то сделать, но один игрок не может решать многое. Но в игре бывает всякое: вдруг «Урал» выйдет и как-то «плюнет» в девятку, а потом сядет всей командой в оборону. Так бывает, можно перейти центр поля один раз и забить. «Спартак» классом всё-таки гораздо выше, он должен. С «Оренбургом» игра была дома при своих зрителях, тут будет немного другое. «Урал» может побороться за счет боевитости и фарта, но вероятность мала. Я бы дал 20 на 80 в пользу «Спартака».

Абаскаль сейчас пришел в «Спартак», его никто не знал. Взяли, можно сказать, по объявлению. Многие годы тратят, чтобы попасть в систему клуба. Тут взяли непонятно откуда. Каттани его привел, а потом сам свалил. А получается, многие команды ослабли, потеряли игроков, а теперь «Спартак» на коне. Он и должен быть сверху сейчас. Если с этим составом Абаскаль не возьмёт медали, то это будет позор. Такой состав обязан быть в тройке. Сильнее никого нет, кроме «Зенита». Если уедет Мозес, Промес и остальные легионеры, тогда уже будет другой разговор. Но состав сейчас крепкий у «Спартака». Свои ребята тоже сильные достаточно», - сказал Мостовой.