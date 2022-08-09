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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили рассказал, как отразится на «Спартаке» травма Мозеса

09 Августа 2022 • 06:10 Комментировать
Урал
0:2
Спартак Москва
окончен

Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на повреждение полузащитника «красно-белых» Виктора Мозеса. Из-за травмы нигерийский футболист пропустит около шести месяцев.

«Травма Мозеса - сильная потеря для «Спартака». Отсутствие Мозеса повлияет на «Спартак» и, возможно, на чемпионскую гонку для клуба», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

Африканец травмировался в недавнем поединке против екатеринбургского «Урала» в четвертом туре Премьер-лиги. В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги нигериец провел четыре поединка, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Виктор Мозес
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