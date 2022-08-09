Кавазашвили рассказал, как отразится на «Спартаке» травма Мозеса

Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на повреждение полузащитника «красно-белых» Виктора Мозеса. Из-за травмы нигерийский футболист пропустит около шести месяцев.

«Травма Мозеса - сильная потеря для «Спартака». Отсутствие Мозеса повлияет на «Спартак» и, возможно, на чемпионскую гонку для клуба», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

Африканец травмировался в недавнем поединке против екатеринбургского «Урала» в четвертом туре Премьер-лиги. В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги нигериец провел четыре поединка, в которых отметился двумя забитыми мячами.