Бубнов назвал точный счёт матча «Урал» - «Спартак»

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка четвертого тура чемпионата России, в котором «красно-белые» на выезде встретятся с екатеринбургским «Уралом».

«0:2. «Спартак» идет среди лидеров, а у «Урала» полно проблем. Гости по всем компонентам превосходят своего соперника», - передает слова футбольного эксперта Sportbox.

Матч «Урал» - «Спартак» пройдет сегодня, 6 августа, на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

Перед этой встрече москвичи занимают второе место в таблице Премьер-лиги, а хозяева располагаются на последней строчке.