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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов назвал точный счёт матча «Урал» - «Спартак»

06 Августа 2022 • 10:16 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
Через 4 ч. 5 мин.

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка четвертого тура чемпионата России, в котором «красно-белые» на выезде встретятся с екатеринбургским «Уралом».

«0:2. «Спартак» идет среди лидеров, а у «Урала» полно проблем. Гости по всем компонентам превосходят своего соперника», - передает слова футбольного эксперта Sportbox.

Матч «Урал» - «Спартак» пройдет сегодня, 6 августа, на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

Перед этой встрече москвичи занимают второе место в таблице Премьер-лиги, а хозяева располагаются на последней строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Александр Бубнов
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УРАЛ СПАРТАК МОСКВА
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