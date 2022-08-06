​Зарема Салихова: «Как дела, хейтеры?»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась после очередного успеха команды в чемпионате России.

В субботу «Спартак» обыграл на выезде «Урал» со счётом 2:0. «Красно-белые» располагаются на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги России с 11 зачётными баллами в кармане.

«Ну что, хейтеры, как дела?» - высказалась Салихова, чей вопрос передаёт на своих страницах «Спорт-Экспресс».

До конца дня субботы догнать «Спартак» по количеству набранных очков в Премьер-лиге могут ЦСКА и «Зенит». Для этого москвичам и питерцам нужно обыграть «Факел» и «Ахмат» соответственно.