Булыкин: «Спартак» хорошо начал чемпионат»

Московский «Спартак» отлично сыграл в матче четвертого тура против «Урала», забив сопернику два гола еще в первом тайме. В результате команда одержала третью победу кряду и временно возглавила турнирную таблицу российского чемпионата РПЛ. Дмитрий Булыкин, бывший футболист российской сборной и московского «Локомотива», впечатлен демонстрацией, устроенной «Спартаком».

- «Спартак» хорошо стартовал в чемпионате, а «Урал» не набрал пока очков. Думаю, в уральской команде будут какие-то организационные выводы, а то они могут затянуть с плохим началом, - опасается Булыкин в эфире телеканала Матч ТВ.

В пятом туре РПЛ «Спартак» примет дома «Сочи», игра состоится 14 августа. Московский «Спартак» десять раз становился чемпионом России, в последний раз это случилось в 2017 году.