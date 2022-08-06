Петржела: «Зенит» был бы в первой пятёрке АПЛ, а «Спартак» — в Чемпионшипе»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела предположил, какие места в турнирной таблице АПЛ смогли бы занять «Зенит» и «Спартак», если бы они там выступали.

По мнению чешского специалиста, питерский клуб мог бы играть на уровне лидеров английского чемпионата, а «Спартак» — в Чемпионшипе (второй по силе дивизион Англии).

«Зенит» в АПЛ был бы в первой пятёрке чемпионата, а «Спартак» — в Чемпионшипе. Команда Сергея Семака могла бы хорошо играть в Англии с таким подбором игроков. Но «красно-белые» слабые для того, чтобы играть с лучшими командами Англии. Их уровень — РПЛ», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

После трёх туров обе команды лидируют в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе по семь набранных оков. Свой следующий матч москвичи проведут сегодня, 6 августа против «Урала», а петербуржцы в этот же день встретятся с «Ахматом».