Бывший игрок сборной Швеции и «Норвича» Маттиас Юнсон в эксклюзивной беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал трансфер нападающего Джордана Ларссона из московского «Спартака» в «Шальке 04».

«Думаю, что переход Джордана Ларссона в «Шальке 04» – отличная сделка для всех сторон. Было понятно, что потенциал Джордана выше, чем игра в чемпионате Греции, куда его отправляли в последнее время. Также было понятно, что он не останется и в чемпионате Швеции».

Ему подходит чемпионат Германии?

«Определённо да, не просто так же его прошлым летом хотел купить «Вольфсбург». Спустя год он, наконец-то доехал до Бундеслиги. Думаю, что Ларссону понадобится время на адаптацию, но он сумеет справиться с этим и перезапустит карьеру. Я слышал, что в «Спартаке» до отъезда у него получалось не всё».

Как вы думаете, Ларссону проще будет попасть в сборную Швеции из «Шальке 04»?

«Он же вызывался в сборную, когда играл в «Спартаке», для этого главное хорошо играть. При этом, конечно, в Бундеслиге он будет под большим вниманием, чем был в России. Да и чемпионат Германии сильнее, чем чемпионат России, а значит Джордан должен расти, что полезно и для сборной Швеции».