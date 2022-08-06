Шавло заявил, при каком условии «Спартак» станет претендентом на золотые медали РПЛ

Экс-генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло оценил шансы «красно-белых» в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Команда показывает хорошую игру. «Спартак» может стать претендентом на первое место, если сохранит тот стиль, который есть сейчас», — цитирует Шавло «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что бывает, когда команда начинает хорошо, а потом все заканчивается, «Спартаку» еще нужно улучшать качество игры, команда идет по возрастающей.

«Спартак» одержал уверенную победу над «Уралом» (2:0) в матче четвертого тура чемпионата России. Этот результат позволил «красно-белым» возглавить турнирную таблицу РПЛ.