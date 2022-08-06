Мозес может потерять до четырех месяцев

Московский «Спартак» отлично сыграл в матче четвертого тура против «Урала», забив сопернику два гола еще в первом тайме. В результате команда одержала третью победу кряду и временно возглавила турнирную таблицу российского чемпионата РПЛ.

Однако победа московского клуба была омрачена тяжелой травмой полузащитника «красно-белых» Виктора Мозеса, насчет которого есть подозрение на разрыв сухожилия. Если пессимистичный прогноз подтвердится, то Мозес может пропустить вплоть до четырех месяцев, то есть вернуться на поле лишь в 2023 году, сообщает издание «Спорт-экспресс».

В пятом туре РПЛ «Спартак» примет дома «Сочи», игра состоится 14 августа. Московский «Спартак» десять раз становился чемпионом России, в последний раз это случилось в 2017 году.