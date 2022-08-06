Бушманов: У Абаскаля получается неплохо, но ему помог календарь

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнением о работе наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Можно ли говорить, что Абаскаль крутой тренер? Не нужно разбрасываться громкими фразами. Пока получается неплохо, но календарь этому тоже способствовал», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Тренер отметил, что «Спартак» действует смело и много бежит в атаку, это именно то, о чем говорил Абаскаль, он хочет видеть комбинационный футбол.

«Спартак» одержал три победы и один раз сыграл вничью в стартовых четырех матчах РПЛ, благодаря этому «красно-белые» лидируют в чемпионате России.