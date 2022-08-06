​Мележиков: «Идёт работа по изменению состава акционеров «Спартака»

Евгений Мележиков, который занимает должность генерального директора «Спартака», высказался о переменах в клубе.

«Вы же знаете, что идёт работа по изменению состава акционеров в «Спартаке». Значит ли это, что Федун не будет ключевым человеком? Вы [журналисты] опять пытаетесь меня на что-то вывести (улыбается). Смена акционеров, перераспределение акций.

Я говорил уже, что надеюсь на то, что Федун останется. Но если меняется акционер или меняется состав акций у тех или иных акционеров, то проводится общее собрание акционеров. По результатам собрания принимается решение по выбору состава совета директоров. Когда это будет? Думаю, в сентябре», - сказал Мележиков представителям СМИ.