Игнатов объяснил свою обратную замену в матче с «Уралом»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал, почему главный тренер команды Гильермо Абаскаль заменил его в конце встречи с «Уралом».

«Как тренер объяснил, что была обратная замена? Сказал, что я подустал. Не хватает физики? Долгое время не выходил. Игровой тонус тяжело набирать», — передает слова Игнатова «Чемпионат».

Футболист сказал, что очень старался воспользоваться полученной возможностью. Стоит отметить, что Игнатов первый раз появился на поле в текущем сезоне, выйдя на замену в матче четвертого тура РПЛ против «Урала» (2:0). Полузащитник заменил Мозеса, который получил травму на 33-й минуте встречи, а на 88-й минуте Игнатова заменил Антон Зиньковский.