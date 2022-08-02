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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шишкин: Я могу только положительно отзываться о Федуне

02 Августа 2022 • 15:27 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
06.08 15:00

Экс-игрок московского «Спартака» Роман Шишкин отреагировал на возможный уход президента «красно-белых» Леонида Федуна.

«Леонид Арнольдович потратил на «Спартак» очень много времени, и за этот период его правления можно больше вспомнить все-таки хорошего. Так что лично я могу только положительно о нем отзываться», — цитирует Федуна «РБ Спорт».

Футболист заявил, что если Федун действительно будет продавать свой пакет акций, то хотелось бы увидеть во главе команды настоящего профессионала, который все будет держать под своим контролем.

Ранее сообщалось, что владелец «красно-белых» может покинуть команду, а его место займет экс-глава РПЛ Ашот Хачатурянц.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Шишкин Леонид Федун
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