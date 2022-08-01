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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Урала» раскритиковал «Факел» за решение не подавать жалобы на судей

01 Августа 2022 • 16:21 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
06.08 15:00

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о решении «Факела» отказаться от жалоб на судей по ходу текущего розыгрыша РПЛ.

По мнению Иванова, в данном случае воронежский клуб поступает неправильно.

«Мы после матча с «Краснодаром» подали не жалобу, а хотели, чтобы экспертный совет разобрал, правильно ли судья сделал или нет. Мы согласны, что судья может ошибиться. Если он допустил ошибку, вы нам объясните, в чём», — приводит слова Иванова «Спорт День за Днём».

Напомним, в матче 3-го тура РПЛ «Урал» уступил на своём полу «Краснодару» (1:3). По ходу встречи главный арбитр Владимир Москалёв назначил два пенальти в ворота хозяев, которые были успешно реализованы футболистами «Краснодара».

Следующий матч подопечные Игоря Шалимова проведут 6 августа против «Спартака». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Урал Григорий Иванов
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