Червиченко: «Федун и Хачатурянц не смогут работать вместе»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможных перестановках в руководстве московского клуба.

Ранее сообщалось, что нынешний президент «Спартака» Леонид Федун может уступить свой пост экс-главе РПЛ Ашоту Хачатурянцу.

Червиченко усомнился в возможности такого развития событий, поскольку Федун никогда не заявлял о намерении продать клуб, а вместе с Хачатурянцем он работать, по мнению экс-президента, не сможет.

«Тут вопрос в том, у кого останется клуб. Хачатурянц — не та фигура, которая будет кого-то слушать. Но вряд ли у него есть возможность самому рассчитаться за «Спартак». Поэтому пока это только предположение разных телеграмм-каналов, которые пытаются повысить свою популярность», — цитирует Червиченко «Плеймейкер».

Тем не менее экс-президент считает, что уход Федуна пойдёт «Спартаку» на пользу, став для клуба спасением и облегчением.