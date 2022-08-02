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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: «Федун и Хачатурянц не смогут работать вместе»

02 Августа 2022 • 11:41 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
06.08 15:00

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможных перестановках в руководстве московского клуба.

Ранее сообщалось, что нынешний президент «Спартака» Леонид Федун может уступить свой пост экс-главе РПЛ Ашоту Хачатурянцу.

Червиченко усомнился в возможности такого развития событий, поскольку Федун никогда не заявлял о намерении продать клуб, а вместе с Хачатурянцем он работать, по мнению экс-президента, не сможет.

«Тут вопрос в том, у кого останется клуб. Хачатурянц — не та фигура, которая будет кого-то слушать. Но вряд ли у него есть возможность самому рассчитаться за «Спартак». Поэтому пока это только предположение разных телеграмм-каналов, которые пытаются повысить свою популярность», — цитирует Червиченко «Плеймейкер».

Тем не менее экс-президент считает, что уход Федуна пойдёт «Спартаку» на пользу, став для клуба спасением и облегчением.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Леонид Федун Ашот Хачатурянц
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