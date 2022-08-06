Президент «Урала» Иванов рассказал о переговорах с Газинским

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что клуб из Екатеринбурга был заинтересован в приглашении экс-полузащитника «Краснодара» Юрия Газинского, но сам футболист отказался от трансфера.

«Я позвонил, предложил наши условия. Они ему не подошли. Больше к этой теме мы не возвращались», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

Напомним, что Газинский покинул «Краснодар» по окончании минувшего сезона. Ранее сообщалось, что 33-летний полузащитник может продолжить карьеру в ЦСКА.

В прошедшем сезоне футболист провёл за «быков» 17 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.