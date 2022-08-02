Кокорин переведёт 100 тысяч рублей «Бей Беги», если команда одержит победу в МКС

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин заявил, что готов перечислить сто тысяч рублей медийному футбольному клубу «Бей Беги».

«В случае вашей победы 4 августа я готов лично от себя перевести на команду 100 тысяч рублей, чтобы вы потратили их все вместе. Как — вы уже сами решите», — сказал Кокорин в телеграм-канале «Бей Беги».

Команда футболистов «Спартака» Александра Соболева и Георгия Джикии 4 августа стартует в Московском кубке селебрити матчем против 2DROTS. Помимо этого, в группе с «Бей Беги» сыграют «Матч ТВ» и «Амкал».

Напомним, новый сезон Медийной футбольной лиги стартует этой осенью.