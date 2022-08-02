Чернов: «Рано ещё о чемпионстве говорить»

Московский «Спартак» ударно начал новый сезон в российской Премьер-лиге, команда занимает второе место в турнирной таблице с семью очками. Впереди лишь питерский «Зенит», но у него также семь очков - просто чуть лучше разница мячей. Последние два матча «красно-белые» выиграли с одинаковым счетом 4:1.

Тем не менее, защитник московского клуба Никита Чернов считает преждевременными разговоры о чемпионском титуле.

- Думаю, какие-то оценки давать рано. Надо хотя бы игр 10 сыграть, чтобы о чем-то говорить. Но всегда приятно хорошо начать сезон. Надеюсь, что продолжим в том же духе, - цитирует Чернова iz.ru.

В последний раз московский «Спартак» становился чемпионом России в 2017 году.