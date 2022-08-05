Сёмин — о результативности РПЛ: «Играем в обороне значительно хуже европейских команд»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру в обороне команд РПЛ.

«Играем в обороне значительно хуже европейских команд, не поспоришь. А это всегда считалось сильной чертой российского футбола. А сейчас много команд, испытывающих трудности в защите», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Отмечается, что в стартовых трех турах чемпионата России команды забили 82 мяча, это является новым рекордом лиги на этом отрезке.

Четвертый тур РПЛ стартует завтра, 6 августа, матчем в Екатеринбурге, где «Урал» примет «Спартак», начало игры запланировано на 15:00 по московскому времени.