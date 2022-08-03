Джикия готов принять участие в матче с «Уралом»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия вернулся в общую группу. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «красно-белых».

Напомним, что 28-летний игрок получил травму в матче второго тура Российской премьер-лиги против «Краснодара» (4:1), он покинул поле во втором тайме. В игре третьего тура с «Оренбургом» (4:1) Джикия отсутствовал, а теперь он полностью готов к предстоящей встрече с «Уралом», которая пройдет в Екатеринбурге 6 августа, начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени.

Текущий трудовой договор Георгия Джикии со «Спартаком» рассчитан до конца мая 2024 года.