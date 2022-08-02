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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «Зарема — умная женщина, но для футбола она никто»

02 Августа 2022 • 13:27 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
06.08 15:00

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Кавазашвили считает, что Салихова — не авторитет для футбольного мира, несмотря на то, что владелец московского клуба Федун очень сильно ей.  

«Это здорово, что она умная женщина, честно, я не хочу её оскорблять, но она для футбола никто. Она даже не официальное лицо, хотя в одно время была членом совета директоров «Спартака», но потом она вышла оттуда, и после этого начала выступать везде», — цитирует Кавазашвили «ВсеПроСпорт».

После трёх туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе семь набранных очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 6 августа против «Урала». Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Зарема Салихова
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УРАЛ СПАРТАК МОСКВА
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