Известный тренер готовится к увольнению Шалимова

«Урал» начал сезон с трех поражений кряду в первых трех турах российского чемпионата Премьер-лиги, возглавив список претендентов на звание главного аутсайдера сезона. Известный российский тренер Андрей Чернышов считает, что очередное поражение поставит точку в сотрудничестве клуба с Игорем Шалимовым - главным тренером «Урала».

- Я не помню, чтобы уральцы так неудачно стартовали в РПЛ. Уже говорят о смене тренера. Если Шалимов не сможет настроить команду, то думаю, что президент клуба примет решение о его увольнении, - цитирует слова Чернышова «РБ Спорт».

Следующий матч «Урал» проведет дома против клуба, находящегося на подъеме - московского «Спартака». Игра состоится 6 августа в Екатеринбурге.