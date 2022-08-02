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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ещенко: Если сыграю в матче легенд, то шансы «Спартака» возрастут

02 Августа 2022 • 14:25 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
06.08 15:00

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что не против принять участие в матче ветеранов «красно-белых» против «Зенита».

«Если мне предложат сыграть, то, конечно, приму участие, почему бы и нет», — приводит слова Ещенко «Спорт-Экспресс».

Защитник уверен, что если он примет участие в ответной встрече, то шансы «Спартака» на победу сразу возрастут.

Напомним, накануне Суперкубка России прошел матч легенд «Спартака» и «Зенита», в котором «сине-бело-голубые» одержали победу со счетом 2:0.

Ответная игра должна пройти 2 сентября в преддверии восьмого тура Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Ещенко Матч легенд
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