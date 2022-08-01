Гунько прокомментировал возможный уход Федуна из «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько отреагировал на возможный уход Леонида Федуна из стана «красно-белых».

«Может ли случиться уход Федуна? Когда-то да. Насчет кандидатуры Хачатурянца сложно что-то комментировать, наверное, это чья-то креатура, если такое все же случится», — цитирует Гунько «РБ Спорт».

Специалист считает, что Федун подарил команде главное — построил стадион, подарив команде и болельщикам дом, поэтому если Федун все-таки покинет «Спартак», то поклонники команды должны быть благодарны ему за вклад в развитие клуба.

Ранее сообщалось, что Федун может покинуть «Спартак».