​Мележикову задали вопрос о возможном уходе Федуна из «Спартака»

В последние недели в прессе появлялось много информации о скором уходе Леонида Федуна из управления «Спартаком». Вопрос о том, состоится ли этот уход, задали Евгению Мележикову, занимающему должность генерального директора московского клуба.

«Не знаю [уйдёт ли Федун]. Я надеюсь, что нет. Леонид Арнольдович очень многое сделал для «Спартака». Почему я должен говорить, что его уход - это хорошо? Это нехорошо», - слова Мележикова на своих страницах передаёт «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что в последние годы болельщики «Спартака» нещадно критиковали Леонида Федуна за бардак в клубе и плохие результаты команды.

В субботу «Спартак» проведёт гостевой матч российского чемпионата против «Урала». Не пропустите текстовую трансляцию, которую организовал портал LiveResult.