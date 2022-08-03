Промес не ждёт лёгкой прогулки для «Спартака» в Екатеринбурге

Один из ведущих игроков столичного «Спартака» Куинси Промес пообщался с журналистами в преддверии поединка четвертого тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала», стартовавшего с трех поражений подряд.

«Играть в гостях у «Урала» - серьёзное испытание. Это всё та же сильная команда. Сопернику нужны очки, так что это будет интересный матч», - передает слова голландского полузащитника пресс-служба «красно-белых».

Поединок между «Уралом» и «Спартаком» состоится в субботу, 6 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Перед этим матчем хозяева занимают последнее место в турнирной таблице, а гости идут вторыми.