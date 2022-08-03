Каррера назвал 5 игроков «Спартака», которые могли бы заиграть в топ-5 чемпионатах Европы

Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера назвал 5 нынешних игроков клуба, которые могли бы заиграть в топ-5 чемпионатах Европы.

«Кто из нынешних игроков «Спартака» мог бы заиграть в топ-5 лигах Европы? Думаю, это Джикия, Соболев, Мартинс, Промес и Мозес», – приводит слова экс-наставника «красно-белых» «РБ Спорт».

Напомним, что в новом сезоне Российской премьер-лиги московский «Спартак» набрал 7 очков в трёх первых турах. Подопечные Гильермо Абаскаля делят первое место с петербургским «Зенитом» и ЦСКА.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год и выиграл для московского клуба первый чемпионский титул РПЛ за последние 16 лет.