Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов в интервью журналисту «Евро-Футбол.Ру» Копачеву Евгению высказался о выездной победе «Спартака» в четвёртом туре РПЛ над «Уралом» (2:0).

«Счёт не отражает того, что происходило на поле. Счёт должен быть крупнее. Сможет ли «Спартак» бороться за чемпионство? Сыграли четыре тура, сейчас невозможно говорить, кто выиграет.

Да, «Зенит» - фаворит, он был и остаётся им. «Спартаку» надо идти от игры к игре и стараться выигрывать последние матчи, что у него пока хорошо получается», — сказал Бушманов.

Победу «Спартаку» над «Уралом» принесли точные удары Куинси Промеса и Михаила Игнатова. Команда Гильермо Абаскаля набрала 10 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице.