«Спартак» выразил соболезнования по поводу смерти бывшего футболиста клуба

Мы уже сообщали о трагической новости из Латвии, где скончался бывший футболист московского «Спартака» и латвийской сборной - Андрей Рубин. Он выступал в составе московского клуба в 2005 году, тогда Рубин провел семь матчей за команду, которая стала серебряным призером чемпионата России.

- ФК «Спартак-Москва» выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Рубина, - сообщила пресс-служба «Спартака».

В составе латвийской сборной Андрей Рубин принял участие Евро-2004 - единственном крупном турнире, на который сенсационно смогла отобраться в тот год латвийская сборная.