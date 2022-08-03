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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» выразил соболезнования по поводу смерти бывшего футболиста клуба

03 Августа 2022 • 20:36 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
06.08 15:00

Мы уже сообщали о трагической новости из Латвии, где скончался бывший футболист московского «Спартака» и латвийской сборной - Андрей Рубин. Он выступал в составе московского клуба в 2005 году, тогда Рубин провел семь матчей за команду, которая стала серебряным призером чемпионата России.

- ФК «Спартак-Москва» выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Рубина, - сообщила пресс-служба «Спартака».

В составе латвийской сборной Андрей Рубин принял участие Евро-2004 - единственном крупном турнире, на который сенсационно смогла отобраться в тот год латвийская сборная.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Рубин
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УРАЛ СПАРТАК МОСКВА
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