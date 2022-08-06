Мележиков не видит проблем в платном обращении в ЭСК РФС

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков поделился мнением о том, что обращение в ЭСК РФС может стать платным.

«Обращение в ЭСК может стать платным? Не вижу в этом ничего плохого», — приводит слова Мележикова «РБ Спорт».

Функционер считает, что подавать заявление в экспертно-судейскую комиссию необходимо для того, чтобы была оценка работы судей, а платно или бесплатно — в этом проблем нет. О том, какая сумма может взиматься за обращение, пока разговоров не было, добавил Мележиков.

Ранее журналист Тимур Журавель сообщил, что стоимость обращения в ЭСК составит 50 тысяч рублей, но если ошибка арбитра будет признана, то деньги будут возвращены клубу.