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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов: Сможет ли Промес забить ещё 14 голов в РПЛ? Думаю, да

01 Августа 2022 • 21:19 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
06.08 15:00

Экс-наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнением о том, сможет ли Куинси Промес стать лучшим бомбардиром РПЛ среди легионеров.

«Если Куинси будет так играть, забивать, а со здоровьем все будет хорошо, то вполне возможно, что уже в этом сезоне сможет догнать Вагнера Лава и Азмуна», — цитирует Бушманова «Чемпионат».

Бушманов считает, что Промес сможет забить еще 14 голов в текущем сезоне, если не покинет «Спартак», даже если не в этом сезоне, то в следующем.

Специалист добавил, что Промес всегда играет с большим желанием за «Спартак», ему все нравится здесь, он знает, что его любят все болельщики.

В текущем сезоне РПЛ Промес провел три матча, забил три мяча и сделал две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Вагнер Лав Евгений Бушманов Сердар Азмун Куинси Промес
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