Сёмин: «Уход Федуна станет большой потерей для «Спартака»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о возможном уходе Леонида Федуна с поста президента московского клуба.

Ранее сообщалось, что сменить нынешнего президента может бывший глава РПЛ Ашот Хачатурянц.

По мнению Сёмина, уход Федуна станет большой потерей не только для «красно-белых», но и для всего российского футбола.

«Он многое сделал для «Спартака», создал всю эту инфраструктуру, которая есть у клуба. Думаю, мы ещё долго не увидим таких людей, которые бы сделали такую инфраструктуру и создали такие условия», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

После трёх туров «красно-белые» располагаются на втором месте турнирной таблицы РПЛ, имея в своём активе семь набранных очков. Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут 6 августа против «Урала». Начало — в 15:00 по московскому времени.