​Смородскую поразил Абаскаль

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента в «Локомотиве», высказалась по поводу успехов «Спартака» на старте чемпионата.

После четырёх сыгранных матчей «Спартак» является одним из лидеров Российской премьер-лиги с 10 очками в активе.

«Я за «Спартак» очень рада и поздравляю их. Абаскаль очень удивляет, я поражена. Это ноунейм-тренер, но команда выглядит неплохо, молодец мужик», - высказалась Смородская, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

При этом Смородская отметила, что о борьбе «Спартака» за титул чемпиона России пока что говорить преждевременно. Экс-президент «Локомотива» указала на то, что «красно-белые» ещё не пересекались с топ-клубами РПЛ.

Следующий матч чемпионата «Спартака» проведёт 14 августа. Команда Гильермо Абаскаля будет принимать «Сочи».